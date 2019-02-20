صور.. هل بريانكا شوبرا حامل؟ والدتها تكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد شائعات حمل النجمة بريانكا شوبرا عقب إطلالتها الأخيرة إلى جعلت الجميع يعتقد أنها بالفعل حامل، تحدثت والدتها و نفت تلك الأخبار.

كانت عدسات المصورين قد تركزت على نجمة “ماري كوم” المتزوجة من المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس خلال مشاركتها في حدث يتعلق بالموضة، أقيم على هامش أسبوع الموضة في نيويورك مؤخرًا.

حازت شوبرا في ظهورها العلني الجديد على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من المعتاد هذه المرة، ويرجع السبب إلى ذلك الانتفاخ الصغير في بطنها، إلى جانب تغير ملحوظ لاحق وجهها، وهو ما استدعى إثارة الشكوك حول حملها.

جاءت مزاعم الحمل بالمقارنة ببطنها الممشوق حتى بضعة أشهر قليلة، كما أن إطلالتها بدت مختلفة هذه المرة عن إطلالتها السابقة حيث كانت تخفي الجزء الأكبر من جسدها كما بدت وكأنها أكثر اتساعا بالمقارنة بإطلالاتها السابقة.

وقالت والدتها مادو شوبرا: “لقد كانت زاوية التصوير سيئة، الثوب كان لطيفا، لكن يقع اللوم على زاوية الكاميرا! عندما تكلمت مع بريانكا على الهاتف، أخبرتني أنها كانت متعبة وبالتالي”.

يذكر أن بريانكا كانت قد تحدثت في حوار لها مع مجلة “People “في أثناء حضورها للعرض الأول لفيلمها الجديد ” Romantic It t’Isn “في لوس أنجلوس، عن الإنجاب والأمومة، وقالت إن الإنجاب “أمر لا بدَّ وأن يحدث” في مستقبلها، وأكدت أنها وزوجها يرغبان بالتأكيد في أن يصبحا والدين في المستقبل.