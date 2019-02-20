كارينا كابور لبريانكا شوبرا: لا تنسي جذورك

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الجمع بين قامتين كبيرتين في عالم الفن سواء في عمل فني أو لقاء تلفزيوني وصحفي، أمر صعب للغاية نظرًا لما قد يكتنف اللقاء من جو مفعم بالتربص أو المقارنة أو الغيرة المهنية التي تكون على أشدها.

مؤخراً، نشرت مواقع مقطع ترويجي للحلقة الجديدة في الموسم السادس من برنامج “Karan With Koffee”، حيث أضحى حديث وسائل الإعلام بسبب شهرة ضيوفه، وهما النجمتين كارينا كابور، وبريانكا شوبرا، إلى جانب ما شاب علاقتهما من سوء بعد أن كانت على أفضل ما يكون.

ظهور النجمتين معا يعد جاء بمثابة تأكيد ضمني بأن الخلافات السابقة بينهما قد تلاشت، خاصة وأنهما شوهدا في حالة استثنائية من التباسط والمرح خلال برومو الحلقة المعروض على شاشات التليفزيون الهندي.

تمت مشاركة بعض اللمحات من نهاية الموسم القادم على وسائل الإعلام. في واحدة منها، شوهدت كارينا تقول لشوبرا “لا تنس جذورك”، بعد أن قالت ممثلة “كوانتيكو” إنها لا تعرف من هي صديقة الممثل الشاب فارون داوان.

يذكر أن بريانكا شوبرا، التي صورت آخر أعمالها في بوليوود وهي Jai Gangaajal في 2016، مشغولة بمشاريعها في الغرب. في الواقع، لقد حولت إقامتها بالكامل إلى لوس أنجلوس.

على جبهة العمل، كارينا مشغولة حاليا بتصوير فيلمها الجديد Good News مع اكشاي كومار. وسيصدر الفيلم، الذي يضم أيضا ديلجايت دوسانيه وكيارا ادفاني، في 6 سبتمبر من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، شوهدت بريانكا في الفيلم الهوليوودي Isn’t It Romantic، الذي ضرب دور السينما في عيد الحب. وقد حقق الفيلم بالفعل $20، 000، 000 في العام الحالي، وفقا للتقارير.