أنوبام خير عن مسلسله الجديد New Amsterdam: من الرائع تمثيل الهند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يتواصل النجم الهندي أنوبام خير يوم الأحد 17 فبراير مع معجبيه وأتباعه في جلسة أسئلة وأجوبة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول مسلسله العالمي الجديد New Amsterdam الذي سيعرض على شبكة NBC.

حيث سأله أحد المستخدمين عن الجزء الأكثر مكافأة في لعب دكتور كابور في نيو أمستردام، وجاء الرد الممثل المخضرم أنوبام خير ، الذي يستعد للموسم الثاني من نيو أمستردام ، إن كونه جزء من الدراما الطبية يوسع آفاقه.

يقول وفق موقع news18 “إن التواجد في نيو أمستردام يوسع آفاقي، كممثل وكشخص. كما أنه رائع لتمثيل بلدي في عرض يتناول الحب والتعاطف والتنوع”.

العمل الفني مستوحى من Bellevue ، أقدم مستشفى عام في الولايات المتحدة ، وهو يتبع السلسلة الرائعة والساحرة Max Goodwin الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل رايان ايجولد Ryan Eggold ، أحدث مدير طبي للمؤسسة والذي يسعى إلى تمزيق البيروقراطية وتوفير رعاية استثنائية.

وتساءل أحد المعجبين الآخرين عن الوقت الذي سيشاهد فيه هو وزوجته الممثلة والسياسية ، كيرون خير ، وهما يعملان معا على الشاشة. فأجاب: “حافظ على الهدوء”. وردا على سؤال حول ما إذا كان يؤمن بالحظ ، قال أنوبام إنه يؤمن أولا بالعمل الجاد.