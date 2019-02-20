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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت النجمة اليمنية بلقيس في حفل غنائي خاص احيته لصالح إحدى الشركات في الرياض، وحرصت على مشاركة الفانز بصور ومقاطع فيديو من الحفل.
بلقيس اختارت للحفل طلّة أنيقة، ارتدت فيها فستان نيللي طويل مزين بالريش من الأكتاف حمل توقيع المصمم المصري أحمد الفزايري، كما تضمن حزاماً على الخصر بشكل أبرز جمال قوام الفنانة الشابة التي تزينت بماكياج لافت، ورفعت شعرها للخلف بتسريحة ضاعفت أناقة إطلالتها.
من ناحية أخرى، تجهز بلقيس لحفل غنائي ضخم تحييه للنساء فقط في مدينة أبوظبي يوم 21 مارس المقبل بمدينة الألعاب المائية.
يُذكر أن كليب «أهلاً ماما» كان آخر ما طرحته بلقيس، والأغنية ن كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري، وقد حقق الفيديو فى أقل من 24 ساعة ربع مليون مشاهدة، حيث كشفت فيه الفنانة الشابة لأول مرة عن وجه مولودها الأول «تركي» الذي وضعته يوم 12 مايو 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر «الريش» يمنح بلقيس طلّة رائعة في حفل خاص بالرياض.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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