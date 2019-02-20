ديانا كرازون تسرق الأنظار من عروس بسحر الأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة الأردنية ديانا كرازون في حفل زفاف أحيته لإحدى العائلات الخليجية، وخضعت لجلسة تصوير استعراضية على هامش الزفاف.

ديانا احيت الزفاف بطلّة شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان أسود منفوش، مكشوف الكتفين، وتزينت بطقم مجوهرات ماسي ضاعف بريق طلّتها، في الوقت الذي رفعت فيه شعرها الأسود للخلف بتسريحة كلاسيكية أنيقة ناسبت إطلالتها، حيث تبادل فانز الفنانة صوراً من جلسة التصوير التي خضعت لها قبل الحفل، متغزلين في أناقتها، حتى أن البعض توقع أن تكون ديانا قد سرقت الأنظار من العروس ليلة زفافها!.

من ناحية أخرى، طرحت ديانا كرازون أغنية جديدة بالتزامن مع عيد الحب، بعنوان «حب تقليدي» من كلمات محمد القاسمي، ألحان وتوزيع حاتم منصور.

يُذكر أن ديانا كرازون تجهز لاحياء حفل غنائي في مدينة قبرص التركية، يوم 23 فبراير الجاري بفندق Merit royal hotel & casino .