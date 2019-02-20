أمينة في جلسة تصوير تغيرها ملامحها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت المطربة المصرية أمينة لجلسة تصوير جديدة مع المصور الشهير شريف مختار.

أمينة ظهرت في الصور بلوك جديد ومختلف غير من ملامحها، وجعلها تغير النمط التقليدي الذي اعتاد عليه الجمهور، حيث ارتدت ملابس من اللون الفيروزي اللامع، وكانت تجلس على الدراجة النارية.

أكثر ما لفت أنظار الجمهور لأمينة هو الشعر الكيرلي القصير الذي غير من ملامحها، كما وضعت الفنانة ماكياج جعلها تبدو أكثر إشراقا وفتنة.

فانز المطربة الشعبية أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أشادت بجمالها الأخاذ، وأثنت على ملابسها واللوك الجديد الخاص بها.

أمينة احتفلت مؤخرا بعيد الحب برفقة زوجها الذي ظهرت معه لأول مرة ونشرت صورة لهما، وقالت: « كل سنه وانت طيب يا روحى كل سنه وانت معانا ومنور بيتنا وحياتنا ربنا يخليك لينا أنا ويوسف وعمر كل سنه وانت ربنا جعلك سبب فى سعادتى كل سنه وانت ربنا سندك عشان تسندنى وتقف معايا».

يذكر أن أمينة متزوجة من رجل الأعمال علاء فتحي منذ عام 2012، ولديها منه طفلين هما يوسف وعمر.