رسميًا، ليدي غاغا تنفصل عن خطيبها قبل أيام من حفل الأوسكار

انفصلت نجمة البوب ليدي غاغا عن خطيبها كرستيان كارينو رسمياً حيث أكد مندوبها يوم الثلاثاء التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن خطبة المغنية وكارينو، الذي كان وكيلها، فُسخت.

لم يذكر مندوب غاغا (32 عاماً) أي تفاصيل أخرى حول واقعة الأنفصال.

وأتى خبر الانفصال قبل أيام من حفل توزيع جوائز الأوسكار. وغاغا مرشحة في فئة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الغنائي الرومانسي “إيه ستار إيز بورن”.

وكانت غاغا قد ظهرت في حفل “الغرامي” من دون خاتم خطوبتها الذي يبلغ سعره 400 الف دولار أميركي، ما أثار الشكوك حول انفصالها عن خطيبها.

نذكر ان ليدي غاغا سبق وانفصلت عن خطيبها تايلور كاني في عام 2016.