شكرا لقرائتكم وفاة الممثل الذي استخدم الآلاف دوره بفيلم جسّد به هتلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وكيل أعمال الممثل السويسري Bruno Ganz الذي استخدم الملايين حول العالم دوراً رئيسياً لعبه في فيلم Downfall أو "السقوط" الذي أنتجوه في 2004 وجسّد به شخصية زعيم النازية أدولف هتلر في آخر أيامه، إنه توفي اليوم السبت في منزله بالمدينة التي أبصر فيها النور قبل 77 سنة، وهي "زيوريخ" بسويسرا.

غانز الذي تزوج مرة واحدة وانفصل عن زوجته التي أنجبت منه ابناً واحداً سماه دانيال، وكان يعيش بين زيوريخ وبرلين والبندقية، وكان يعاني من سرطان القولون، وفقاً لما قرأت "العربية.نت" بسيرته المتضمنة أنه قدم أدواراً في السينما والمسرح والتلفزيون في ألمانيا، طوال أكثر من 50 عاماً. إلا أن تجسيده لشخصية هتلر هو أحد أشهر الأدوار التي أداها، ونرى في الفيديو أدناه استخداماً عربياً للقطة شهيرة في الفيلك، استخدمها الكثيرون بلغاتهم للتعبير عن شأن ما في بلادهم.

ويتناول الفيلم الذي رشحوه لجائزة الأوسكار، الأيام الأخيرة التي قضاها هتلر في خندق ببرلين، حيث صوره غانز على الشاشة في هيئة رجل مجنون واهم وكثير الصراخ، لكنه يحمل في الوقت نفسه صفات الأبوة ويعاني من مرض الشلل الرعاش، المعروف بالباركنسون، فجعل من تجسيده للشخصية الهتلرية علامة بارزة في تاريخ السينما، لذلك مضى كثيرون إلى منصاتهم في مواقع التواصل ليعبروا عن حزنهم على رحيله.

ومن الحزانى على وفاة غانز، كان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي كتب تغريدة في حسابه "التويتري" قال فيها: "رحل أحد أهم ممثلي عصرنا وأعماله باقية. نتقدم بالعزاء لأسرة وأصدقاء برونو غانز" وفق تعبيره عن الممثل الذي قام أيضاً بتقديم أدوار مسرحية كلاسيكية مثل فاوست وهاملت، كما ظهر في أفلام شهيرة.