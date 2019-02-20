شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زواج حمادة هلال ورانيا منصور فى مسلسل "ابن أصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" بطولة النجم حمادة هلال، انتهى الأخير من تصوير مشهد حفل زفافه من الفنانة رانيا منصور، والتى يتزوجها بعد زواجه سراً من سكرتيرته "آيتن عامر"، بدون علم والدته، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من إنتاج شركة سينرجى، ويكثف مخرج العمل محمد بكير التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الانتهاء من الحلقات الأولى، لاسيما أن المسلسل بدء تصويره فى وقت متأخر .

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.



