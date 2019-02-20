ميار الببلاوي تنشر آخر صورة لشهيد انفجار الدرب الأحمر زوج شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة ميار الببلاوي آخر صورة لزوج شقيقتها، المقدم رامي هلال، شهيد الشرطة، في حادث الدرب الأحمر الإرهابي، عبر صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك". وكتبت: "آخر صورة مع ولادك يا بطل يا شهيد.. يا رب الصبر اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. كسرت ضهري وقلبي يا رامي". المقدم رامي هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني استشهد يوم الاثنين حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. وشيعت جنازته من مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في حضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

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