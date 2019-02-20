شكرا لقرائتكم خبر عن "التكهنات طلعت صح".. ليدى جاجا تعلن انفصالها عن كريستيان كارينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكهن الكثير من محبي ومعجبي النجمة العالمية ليدي جاجا بانفصالها عن خطيبها كريستيان كارينو، وذلك بعد ظهورها دون خاتم الخطوبة في حفل توزيع جوائز الـ Grammy في نهاية الأسبوع الماضي.

واليوم أكدت النجمة ليدي جاجا البالغة من العمر 32 سنة أنها أنهت خطبتها من كريستيان كارينو ، و ذلك وفقا لمجلة " PEOPLE ".

وقال مصادر للمجلة إن العلاقة بين جاجا وكارينو "لم تنجح" بعد فترة من إعلانهما خبر خطبتهما ، حيث قدم كريستيان لليدي جاجا خاتم من الماس يتراوح سعره بين 300 ألف و 400 ألف دولار.