شكرا لقرائتكم خبر عن الأخوان عمرو وأحمد الشاذلى يتعاونان فى أغنية بألبوم كريم محسن الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب كريم محسن من تسجيل أغنية جديدة ، من كلمات عمر عبده على، وألحان الأخوان عمرو وأحمد الشاذلي وتوزيع محمد شفيق، ومقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد.

فى السياق ذاته انتهى كريم محسن من تسجيل 6 أغنيات أخرى، الأولى بعنوان "محكتلكيش عنها"، وهى من كلمات محمد نصار وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، والثانية "فجأة اختفت"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، والثالثة بعنوان"تعيش وتسيب"، وهى من كلمات وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والرابعة "مبكلمكيش"، كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، والخامسة بعنوان "الفرصة مش سعيدة"، كلمات هانى صارو، وألحان كريم محسن، والسادسة "زعلان"، كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "أنا عربى"، وضم عددًا من الأغنيات وهى "أنت حبيبى، وحب الدنيا، وحلوين طعمين، وفى إيه تانى، ومتغير، وندارى ليه، ونقول تانى، وهى خلصت، ووبفتكرك"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.