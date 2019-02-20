شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أسوان الدولى لسينما المرأة بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، والتى تستمر حتى الثلاثاء 26 فبراير، في منافسة بين 32 فيلماً على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.

ووصل الآن إلى محافظة أسوان عدد كبير من نجوم الفن، لحضور مهرجانها السينمائى، منهم الفنانون أحمد عبد العزيز وباسم سمرة وأحمد وفيق ويسرا اللوزى ودرة وشريف رمزى وريم البارودى ومادلين طبر وجيهان خليل وراندا البحيرى ورامى غيط، والمخرجون محمد عبد العزيز وإسماعيل فاروق وعمرو عابدين، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والمنتج محمد العدل، والناقد طارق الشناوى، ومدير التصوير كمال عبد العزيز.

وتكرّم إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح، الفنانة القديرة محسنة توفيق، والنجمة منة شلبي، ونجمة السينما العالمية باربرا بوشيه، التي شاركت في بطولة أكثر من 80 فيلمًا سينمائيًا عالميًا مع كبار المخرجين بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد أكثر من 55 عامًا.

فيما سيتم تكريم 5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلى فهمي، كما سيتم تكريم خبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التي تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.