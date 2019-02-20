شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل Killing Eve والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة BBC عن أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل Killing Eve، المقرر بدء عرضه يوم 7 أبريل المقبل، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

تدور أحداث المسلسل حول مطاردات بين ضابطة مخابرات تلعب دورها البطلة ساندرا، التى تعيش حياة مملة وروتينية لا تترقى فى عملها أبداً، حتى بدأت مهمتها التى ستغير حياتها تماما، وهى اصطياد قاتلة مأجورة التى لعبت دورها "جودى".

وتضم قائمة الممثلين ساندرا أوه، جودي كومر، فيونا شو، كيربي هاول- بابتيست، كيم بودنيا، ديفيد هيج، دارين بويد، شان ديلاني، وأوين ماكدونيل.