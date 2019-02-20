عمرو عابد يعلق على مشاركته كعضو لجنة تحكيم في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان الشاب عمرو عابد عن سعادته بالمشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، والتي تقام برئاسة المخرج مجدي أحمد علي.

وقال "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "متحمس بشكل كبير للمشاركة في المهرجان كعضو لجنة تحكيم في أفلام الطلبة، لأنها تجربة جديدة بأفكار مستحدثة تشجع على النجاح".

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وأضاف: "مشاركتي في لجنة التحكيم بجانب الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله، والمخرج مروان عمارة، شرف كبير، وأيضا سأكتسب منهم خبرة".

وأشار إلى "أن فكرة إقامة مهرجان متخصص للسينما الآسيوية رائعة، لأنها ستلفت نظر الجمهور لأفلام جديدة ومصنوعة بمهارة عالية، لأن دور العرض المصرية لا تعرف سوى السينما الأمريكية أو بعض "الأوروبية"، بينما الأفلام الآسيوية غائبة.

المهرجان تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داوود عبدالسيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة د. ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري والناقدة ماجدة موريس.