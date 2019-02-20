ويزو ومحمد عبدالرحمن يهنئان نجم "مسرح مصر" بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص نجما "مسرح مصر" الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا"، والفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، على تهنئة صديقهما الفنان مصطفى بسيط، بمناسبة عيد ميلاده، على "فيسبوك". توتا نشر الفنان محمد عبدالرحمن عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة له مع بسيط وكتب: "أخويا وحبيبي كل سنه وانت طيب يا بسيط.. ياعسل ياللي ضحكتك لما بتطلع من القلب بتموتنا كلنا ضحك يا جدع وإن شاء الله تحقق كل اللي بتتمناه وأكتر يا سيطو". Advertisements ويزو نشرت الفنانة دينا محسن عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، صورة لها مع بسيط وكتبت: "أهو عيد ميلاد السكر أهو كل سنة وانت طيب يا عسلية وتحقق كل اللي بتتمناه". يذكر أن فريق "مسرح مصر" يقوده الفنان أشرف عبدالباقي، ويضم علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أوس أوس، وكريم عفيفي، ودينا محسن" ويزو"، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوى، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوى طاهر، ومحمد توب، وغيرهم.

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