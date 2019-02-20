نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عبر حسابها الخاص في موقع فيسبوك، صورة لها وهي تُرضع إبنتها المولودة حديثاً والتي تحمل اسم “ليا”، ووجهت عجرم من خلال الصورة رسالة لكل الأمهات تحثهن عن الرضاعة الطبيعية، وكتبت :”الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحث الأمهات على الرضاعة الطبيعية وتنشر هذه الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.