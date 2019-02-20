شاهد.. بكعكة غريبة وفستان أنيق: نجوى كرم تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم

سيطرت أجواء البهجة والمرح والحب على حفل عيد ميلاد نجوى كرم الذي حضره أصدقاؤها المقربون إلى جانب عدد من أهل الفن من بينهم سيرين عبدالنور وزوجها ووليد توفيق.

وقد أطلت نجوى كرم في حفل عيد ميلادها بفستان أسود قصير بكم واحد فقط منفوخ يصل إلى مرفقها ويتزين من أعلى بزهور لامعة، بينما جاء محتضناً لقوامها ليبرز رشاقتها الملفتة، وأكملت إطلالتها بمكياج سهرة جريء لامع بألوان داكنة.

وغنى الفنان وليد توفيق أغنية “انزل ياجميل ع الساحة” قبل تقطيع تورتة الحفل التي كانت باللون الأرغواني من عدة طبقات بتصميم غريب وملفت تزين من أعلى بعدة نجوم واسم صاحبة العيد، كما تشاركت نجوى كرم وسيرين عبد النور الغناء وقدمتا معاً أغنية “بتونس بيك” للنجمة الراحلة وردة.

وكان من بين حضور حفل عيد ميلاد نجوى كرم الـ52 الإعلامية جومانة بو عيد والمخرج كرم كرم، حيث قررت النجمة اللبنانية إقامة الحفل مبكراً قليلاً عن موعده الأصلي المقرر يوم 26 فبراير، وذلك بسبب انشغالها ببعض الارتباطات الفنية في ذلك التوقيت.