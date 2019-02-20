الجمعة.. المركز القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي "شمس وقمر"

كتبت - مي صادق يقيم المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير، ياسر صادق، ندوة تطبيقية لمناقشة العرض المسرحي"شمس وقمر"، تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال، وذلك في إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفني للمسرح التى ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. لعروض البيت الفني للمسرح التى ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. يتحدث فيها: رائد أدب الأطفال الكاتب "يعقوب الشاروني"، والدكتور"محمد عبدالمعطي"، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويدير الندوة: الباحث المسرحي محمد حسين، وذلك على مسرح متروبول عقب العرض مباشرة الذي يبدأ في السابعة والنصف، مساء الجمعة 22 فبراير الجاري. "شمس وقمر" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان حسن يوسف، مدير عام الفرقة.

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