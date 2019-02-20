سلطنة عمان تفوز بجائزة العمل المتكامل بمهرجان الشارقة للمسرح

مهرجان الشارقة للمسرح وكالات: فازت سلطنة عمان بجائزة العمل المتكامل في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الثالثة والذي اختتم أعماله مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء أن فرقة مسرح مزون حصلت على جائزة أفضل عرض متكامل، وجائزة أفضل إضاءة عن مسرحية (مدق الحناء) للكاتب المسرحي السعودي عباس الحايك وسينوغرافيا وإخراج يوسف البلوشي وبذلك يضاف إنجاز جديد للسلطنة في مجال المسرح. عباس الحايك وسينوغرافيا وإخراج يوسف البلوشي وبذلك يضاف إنجاز جديد للسلطنة في مجال المسرح.

وجاءت نتائج المهرجان: جائزة أفضل إضاءة حققتها سلطنة عمان، وجائزة أفضل ديكور ذهبت لدولة الكويت، وجائزة أفضل موسيقى كانت

أما الجائزة الكبرى لأفضل عمل متكامل فذهبت إلى سلطنة عمان عن مسرحية (مدق الحناء). من نصيب دولة الإمارات، وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني ذهبت لدولة الكويت، وجائزة أفضل ممثلة دور أول لدولة الإمارات، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني لدولة الكويت، وجائزة أفضل إخراج ذهبت لدولة الكويت، وجائزة أفضل مؤلف للكاتب إسماعيل عبدالله من دولة الإمارات،أما الجائزة الكبرى لأفضل عمل متكامل فذهبت إلى سلطنة عمان عن مسرحية (مدق الحناء).

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