"ناسينى ليه" لتامر حسنى يتخطى الـ8 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

كتبت - مي صادق

حقق فيديو كليب أغنية ناسيني ليه للفنان تامر حسني نجاحًا كبيرًا فور طرحه، حيث حقق حتى الآن أكثر من

8 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



يذكر أن "ناسينى ليه" كلمات تامر

حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هاني محروس، ماستر امير محروس، والكليب فكرة تامر حسني، ومن إخراج سعيد الماروق.