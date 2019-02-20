"ناسينى ليه" لتامر حسنى يتخطى الـ8 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

تامر حسنىكتبت - مي صادق
حقق فيديو كليب أغنية ناسيني ليه للفنان تامر حسني نجاحًا كبيرًا فور طرحه، حيث حقق حتى الآن أكثر من8 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يذكر أن "ناسينى ليه" كلمات تامر
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