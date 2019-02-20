صابرين تُدين التفجير الإرهابي في الدرب الأحمر

صرحت الفنانة صابرين أنها حزينة على دم الشهداء الذين سقطوا من جراء العمليات الإرهابية موضحة أن جميع الشرفاء خلف القيادة السياسية في محاربة الإرهاب مشيرة أن مصر قدمت ملايين الشهداء على مدار تاريخها، يأتي ذلك تعليقًا على تفجير الدرب الأحمر.

ودعت الفنانة صابرين كبار المنتجين في مصر لعمل ضخم يناقش الإرهاب من جميع زواياه موضحة أن التقدم والرقي الذي يتحلى به الشعب المصري يثير غيرة الحاقدين والمجرمين وأن مصر لن تسقط أبدًا في ظل تضحيات الشرطة والجيش الدرع والظهر للشعب المصري والعربي.

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