الفنانة لبلبة تُدين تفجير الدرب الأحمر

أكدت الفنانة لبلبة أن مصر قوية ولن يكسرها أحد مشيرة أن الشعب المصري سيقف أمام أي عمل إرهابي ينال من أمنها وأستقرارها.

وأضافت الفنانة لبلبة أن الشعب المصري مع قائده الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يوقفهم أي شيء من أجل تحقيق التقدم متمنية الخير والأمن والأمان لمصر وشعبها وداعية الله أن يعم مصر كل الحب، يأتي ذلك تعليقًا على تفجير الدرب الأحمر.

وقالت لبله أنها تحزن من الشائعات التي تطال كبار فنانين مصر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة موضحة أن التكنولوجيا لها إيجابيتها ولها سلبيتها وأهم الايجابيات هو التعرف على ثقافات مختلفة مشيرة أنها تتابع الأحداث من خلا شبكات التواصل الاجتماعي من المواقع الالكترونية الموثوق فيها والتي تتقى الله في نقل الأخبار .

وأضافت لبلبة أنها تنتظر الجزء الثاني من مسلسل "الشارع اللي ورانا" والتي قدمت الجزء الأول منه في العام الماضي مع المخرج مجدي الهواري قائلة أن العمل كان قويًا جدًا وهي سعيدة به كثيرًا وعن السينما قالت أنها انتهت من فيلم كازبلانكا مع أمير كراره.

Advertisements

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- لبلبة تؤكّد أنها تفضّل الأعمال التي تضيف إلى تاريخها

- لبلبة انفصلت عن زوجها بسبب "قُبلة" وكادت تغرق في أحد أفلامها