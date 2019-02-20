لطيفة تكشّف أنها تخوض تجربة جديدة في الغناء

كشّفت الفنانة والمطربة لطيفة، أنها تخوض تجربة جديدة في الغناء، من خلال القيام بغناء أغنية باللهجة الصعيدية المصرية، موضحة أنها تعد أول مرة تقدم هذه التجربة للجمهور.

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وقالت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنها انتهت تمامًا من تسجيل الأغنية، وأعجبتها بشكل كبير للغاية، وتنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر قناة الـ"يوتيوب" وإذاعات الراديو، مشيرة إلي أن غنائها باللهجة الصعيدية، كان ممتع و رائع وجذاب بالنسبة لها، ولم يكن الأمر صعبًا نهائيًا.

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يُذكر أن المطربة لطيفة، انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "أخباري"، وتضع حاليًا اللمسات النهائية لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر سعود الشربتلى، وألحان تامر توفيق.

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