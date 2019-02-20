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لطيفة تكشّف أنها تخوض تجربة جديدة في الغناء

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القاهرة_إسلام خيري

كشّفت الفنانة والمطربة لطيفة، أنها تخوض تجربة جديدة في الغناء، من خلال القيام بغناء أغنية باللهجة الصعيدية المصرية، موضحة أنها تعد أول مرة تقدم هذه التجربة للجمهور.

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وقالت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنها انتهت تمامًا من تسجيل الأغنية، وأعجبتها بشكل كبير للغاية، وتنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر قناة الـ"يوتيوب" وإذاعات الراديو، مشيرة إلي أن غنائها باللهجة الصعيدية، كان ممتع و رائع وجذاب بالنسبة لها، ولم يكن الأمر صعبًا نهائيًا.

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لطيفة تكشّف أنها تخوض تجربة جديدة في الغناء

يُذكر أن المطربة لطيفة، انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "أخباري"، وتضع حاليًا اللمسات النهائية لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر سعود الشربتلى، وألحان تامر توفيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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