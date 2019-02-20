مشهد قديم لـ كريم عبد العزيز يُثير سخرية رواد "تويتر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تداول رواد موقع "تويتر"، مقطع فيديو للفنان كريم عبد العزيز من مسلسل "امرأة من زمن الحب" في بدايته الفنية.

وأثار المشهد الذي جمع بين كريم عبد العزيز ومحمد رياض، وجيهان فاضل، وياسمين عبد العزيز، سخرية رواد مواقع التواصل، حيث قال كريم عبد العزيز في المشهد: "أنا هطلع الشنطة أوضب الأوضة" بدلا من أن يقول "أنا هطلع الأوضة أوضب الشنطة".

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وأعاد المخرج شريف البنداري، تغريدة الفيديو معلقا عليه ساخرًا: "أنا اتفرجت على المشكلة عشرين مرة مفهمتش فين المشهد ؟!".

مسلسل "امراة من زمن الحب" من بطولة سميرة أحمد، ويوسف شعبان، وعبلة كامل، وهشام سليم، ومحمد رياض، وجيهان فاضل، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.