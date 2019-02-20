بالفيديو: ريم عبدالله تخطف القلوب بإطلالة جذابة ومثيرة

ظهرت الفنانة ريم عبدالله، بإطلالة جذابة ومثيرة خطفت القلوب في برنامج ” المنكوس ” الذي يتم عرضه على قناة ” الإمارات ” . وكشف مقطع فيديو، عن الإطلالة الجذابة لـ ” ريم ” بفستان أسود طويل؛ حيث أفصحت عن مواعيد ” الوعد ” قائلةً أنه يبدأ من يوم الأحد الساعة 9 بتوقيت الرياض، والساعة 10 بتوقيت الإمارات.

ومن الجدير بالذكر، أن ريم عبدالله شاركت في مسلسل ” طاش ما طاش ” بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2007، كما واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل؛ بينما لها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012.

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