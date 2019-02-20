كيف علقت بسمة بوسيل على مشاركة اسيل عمران في كليب “ناسيني ليه”؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 09:53 صباحاً -

علّقت مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​ على مشاركة الممثلة السعودية ​أسيل عمران​ بطولة فيديو كليب أغنية زوجها الفنان ​تامر حسني​ “ناسيني ليه” التي طرحها منذ أيام. ونشرت بوسيل عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأسيل من الكليب وعلّقت عليها بالقول:”أحبها، أسيل”. يشار إلى أن الكليب يحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه حيث ناهز عدد متابعيه النصف مليون في خلال ساعة واقترب من التسعة ملايين، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج المخرج اللبناني سعيد الماروق.

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