ليدي جاجا تنفصل عن خطيبها كريستيان كارينو

متابعة بتجــــــــــــــرد: انفصلت نجمة البوب المرشحة لجائزة الأوسكار ليدي جاجا عن خطيبها كرستيان كارينو في ثاني علاقة لها تنتهي بالفشل خلال ثلاثة أعوام.

وأكد مندوب عن ليدي جاجا البالغة من العمر 32 عامًا، أن الأخبار التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية المعنية بأخبار المشاهير والتي أفادت بأن خطوبة المغنية وكارينو، الذي كان وكيلها، فُسخت، صحيحة دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وقال مصدر مقرّب من ليدي جاجا لمجلة بيبول: “لم تنجح العلاقة. العلاقات تنتهي في بعض الأحيان.. لا توجد قصة درامية طويلة”.

الجدير ذكره أن ليدي جاجا مرشحة عن فئة أفضل ممثل عن دورها في الفيلم الغنائي الرومانسي A Star Is Born والذي شاركها في بطولته المغني الشهير برادلي كوبر.