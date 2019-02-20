خاص- نوال الزغبي تضخ “هرمون السعادة” في ألبومها الجديد

اطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي ألبومها الجديد “كده باي” انتاج شركة روتانا وذلك بعد غياب ثلاث سنوات عن طرح الالبومات.

العمل الجديد ضم عشر اغنيات وهي: “مش خايفة، اللي براسي عملتو، محاية، أيام صعبة، جوا قلبه، مية وجع، الجمال لي ناسه، آه يا سيدي، صبح صبح، كده باي”.

تعاونت نوال مع شركاء نجاحها من أهم الأسماء وهم: عمرو مصطفى، ايمن بهجت قمر، امير طعيمة، خالد تاج الدين، مازن ضاهر وفضل سليمان وكانت حصة الاسد لعمر صباغ في الالبوم ان لناحية الالحان او الماسترينغ.

كما انفردت بالحملة الترويجية الكبيرة التي بدأتها تمهيدًا لإصدار البومها الجديد، حيث اعتمدت خطة ذكية جداً للترويج لكل أغنية بأغنية، فكانت تصدر كل يومين برومو لأغنية جديدة من الالبوم، وكل برومو كان بمثابة زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ومفاجأة غير متوقعة لجمهور نوال والوسط الاعلامي على حدّ سواء.

واللافت تصوير “الزغبي” جميع الأغنيات على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج المبدع ايلي السمعان الذي صوّر الأغنيات في مكان واحد وهو قصر مهجور في منطقة “عاليه” وحصدت الكليبات الآلاف من المشاهدات بفترة زمنية قصيرة واستطاع ايلي السمعان ان يلفت الانظار الى ابداعه في تقديم الاغنيات ونوال الى الجمهور بطريقة ساحرة وراقية.

نوال أطلت بكل فيديو بلوك مختلف أبهرت الجمهور بجمالها وأناقتها المعهودة وأغانيها، حيث بدا واضحاً المجهود الكبير الذي وضعته في هذا الألبوم ان لناحية الكلام الجديد واللحن او التوزيع.

ففي كل أغنية قدمت فكرة مختلفة بشكل جديد كما استعلمت عبارات تستعمل لأول مرة في الأغنيات كـ “هرمون السعادة” في أغنية “صبح صبح”.

الألبوم فيه طاقة ايجابية وفرح كبير وبنفس الوقت فيه دراما ومع مرور الوقت ستأخذ كل أغنية حقها وأكثر.

إليكم تفاصيل كل أغنية بأغنية:

1-أغنية “صبح صبح” مصرية كلمات وألحان عمرو المصري، توزيع توما، ميكس توما وماسترينج عمر صبّاغ. فكرتها جميلة لناحية الكلام حيث استخدمت عبارة “هرمون السعادة” لم يسبق لأحد ان استخدمها في السابق.

الستايل الموسيقى ذكرنا بأغنية “ستة الصبح” لناحية اللحن والتوزيع حيث تضمنت نغمات لحنية فرحة مليئة بالحياة.

2-أغنية “جوا قلبو” مصرية تضمنت كلاماً جميلاً وجديداً صاغه الشاعر أمير طعيمة، اما اللحن فوضع نغماته عمرو مصطفى، الذي سبق وحقق مع نوال عدة نجاحات.

الأغنية توزيع إلهامي دهيمه، ميكس أحمد حسام وماسترينج عمر صبّاغ. أقل ما يقال عنها انها رائعة ووردة الألبوم.

3-أغنية “محاية” لبنانية.كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صبّاغ، ميكس محمد المقهور وماسترينج عمر صبّاغ.

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الأغنية رومانسية بإمتياز تتضمن ألماً وحزناً وقوة في نفس الوقت تضمنت كلاماً جديداً وفكرة ملفتة ومختلفة. وهذا ليس بجديد على الشاعر الشاب مازن ضاهر الذي يحاول ان يقدّم مع كل عمل جديد شكلاً ومضموناً مختلفين، فقدّم لنوال الزغبي، بعد اغنية “قالوا”،أجمل “محاية” ويبشّر بشاعر مهم اقتحم الساحة الفنية من الباب العريض وحجز لاسمة مكاناً راقياً في الصفوف الامامية.

الاغنية اكتملت عناصرها مع صانع الهيتات الملحن فضل سليمان الذي استطاع ان يجذب الجمهور بلحن هادئ يليق بالأغنية وبصوت نوال. فكانت الاغنية ممتلئة شجناً عابراً لكل الحواس تلامس الروح وتقتحم القلب دون استئذان.

4-أغنية “كده باي” التي تحمل أسم الألبوم مصرية. كلمات أيمن بهجت قمر ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمه، ميكس أحمد حسام وماسترينج عمر صبّاغ.

بإختصار الأغنية “هيت” الموسم رائعة كاملة متكاملة، كلاماً جديداً ايضاً، لحناً موسيقياً يدغدغ الأُذن ويأثر الجمهور.

5-أغنية “مش خايفة” مصرية كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نديم الشاعري، ميكس بيتر وماسترينج عمر صبّاغ.

هذه الأغنية تظهر سعي نوال لتقديم عملاً جديداً ومختلفاً ضمن قالب له شكل جديد.

6-أغنية “اللي براسي عملتو” لبنانية كلمات حسّان عيسى، ألحان علي حسون، توزيع وميكس وماسترينج عمر صبّاغ. اغنية ممتلئة حياة وشغفاً تشبه نوال الزغبي ستنال دون ادنى شك حصتها من الاقبال الشديد عليها في السهرات والحفلات.

7-أغنية “آه يا سيدي” مصرية كلمات نور الدين محمد، ألحان محمود الخيامي، توزيع خالد نبيل، ميكس مصطفى رؤوف وماسترينج عمر صبّاغ.

الأغنية شكلها مختلف حاولت ان تقدم شيئًا جديداً وهذا يُحسب لها خاصة انها قامت بمجهود بكل عمل كي يظهر مختلف عن الآخر.

8-أغنية “مية وجع” مصرية كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشّي، ميكس أحمد حسام وماسترينج عمر صبّاغ.اغنية تحمل تجربة حياة مشتركة بين الناس، اغنية تلامس وتر الالم في كل واحد فينا وتنقل معاناتنا بحقيقة مجردة من اي تلميع او زيف.مشاعر حقيقية ضختها نوال في هذه الاغنية التي تعنينا جميعاً دون تفرقة .

9-أغنية “الجمال لي ناسه” مصرية كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس توما وماسترينج عمر صبّاغ.اغنية تتضمن غزلاً راقياً . اغنية بالفعل “عسل” لانسيابية الكلمات الجميلة التي تصف الجمال بعبارات مثقلة بالاعجاب الحقيقي النابع من القلب.

10-أغنية “أيام صعبة” عراقية كلمات أحمد عبد النبي، ألحان بسّام المهدي، توزيع عمر صبّاغ، ميكس محمد المقهور وماسترينج عمر صبّاغ.اغنية رومنسية بامتياز تعبر عن الم امرأة عاشقة تعرضت للخيانة او الغدر وهي تعتبر عن ندمها بشكل ما وترد اعتبارها في هذه الاعنية الجميلة.

استمعوا الى الألبوم بالكامل: