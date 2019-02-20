كارل لاغرفيلد لم ينسَ قطته "شوبيت".. وأوصى قبل وفاته بترك هذا المبلغ لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صعقَ خبر وفاة عملاق شانيل المصمم "كارل لاغرفيلد" الملايين حول العالم، إذ توفي عن عمر يناهز الـ 85 عامًا أثناء تواجده في أحد مستشفيات باريس الثلاثاء.

وبالإضافة لما وضعه "كارل" من بصمات لا تُمحى في عالم الأزياء، عُرف المصمم الشهير بعشقه لقطته "شوبيت"، والتي دعاها من قبل بـ "حبه الحقيقي". كانت "شوبيت" رفيقة لا غنى عنها لـ "كارل"، وخاصة في أيامه الأخيرة.

كما هو متوقّع، حقق المُدير الإبداعي لدار أزياء شانيل ثروة هائلة تبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، وستكون "شوبيت" من بين الورثة، بمن فيهم "هدسون كروينج" الابن الروحي للاغرفيلد.

وحتى بعد وفاته، لم ينسَ "كارل" قطته المحبوبة "شوبيت" والتي ترك لها جزءًا من ثروته يقدر بأكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو غريبًا، إلا أنه سبق وكشف كارل خلال مقابلات صحفية أنه ترك جزءًا من ثروته لقطته.

كما كشف في أحد البرامج الفرنسية عام 2015 عن حُبه لقطته، حتى أنه قال إنه يجد المنزل ميتًا دون روح إذا غابت عنه ساعتين أثناء زيارتها لطبيبها.

Advertisements

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان يتم تنفيذ وصية كارل، وذلك لأن القانون الفرنسي لا يسمح بتوريث الحيوانات لعدم امتلاكها "شخصية قانونية"، بينما يُسمح فقط بترك قدر من المال لشخص أو مؤسسة معنية لحماية الحيوانات من اجل الاعتناء بالحيوان حتى نفوقه، ويأتي ذلك على عكس بعض البلاد، مثل ألمانيا.

جدير بالذكر، أن "كارل" ليس الوحيد من المشاهير الذين أحبوا حيواناتهم بقدر كبير لدرجة أن تركوا لهم ثروة، حيث سبق وقررت "أوبرا وينفري" أن تترك لكلابها ثروة تقدر بـ 27 مليون يورو.

وحتى الآن، لا نعرف ما إذا كان سيتحقق حلم كارل.