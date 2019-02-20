في عيد ميلاد آمال ماهر الـ34.. بدأت الغناء بسن الـ13 وقدّمت 5 أغنيات عن برج "الحوت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفلُ الفنانة آمال ماهر اليوم بعيد ميلادها الـ34، وهي واحدة من أبرز المطربات المصريات، واشتهرت بصوتها العذب.

ويرصد "فوشيا"، أبرز ما في حياة آمال ماهر الفنية والشخصية.

بدأت آمال ماهر، مشوارها الغنائي في عمر الـ13، وهي من مواليد 19 فبراير 1985.

تزوّجت آمال ماهر، مرة واحدة فقط من الموزع محمد ضياء، قبل أن ينفصلا، وأسفرت تلك الزيجة عن ابنها الوحيد "عمر".

إطلالات آمال ماهر

تهتمُّ النجمة آمال ماهر بإطلالاتها المميزة، حيث نجحت في اختيار فساتينها الأنيقة بالحفلات الغنائية واللقاءات، فهي تتقن اختيار ملابسها بما يتناسب مع طولها. كما أن حسابها على "إنستغرام" بمثابة ألبوم صور لكافة إطلالاتها المختلفة.

5 أغنيات عبّرت عن آمال ماهر

يعتبر يوم 19 فبراير بداية احتفالات مواليد برج الحوت بأعياد ميلادهم، وتستمر حتى 20 مارس، وتفتتح النجمة آمال ماهر قائمة مشاهير هذا البرج.

والمعروف عن أنثى برج الحوت أنها صاحبة شخصية قوية وشجاعة، واستطاعت آمال ماهر أن تُعبّر عن صفات امرأة الحوت من خلال الأغاني التي قدّمتها.

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من أبرز أغنياتها التي عبّرت عن برج الحوت: "بحبك، مش همنعك، وأعرف منين، احنا ولاد النهاردة، سكة السلامة".

حقيقة اختفائها

شهدت حياة آمال ماهر بعض الشائعات، والتي تداولها بعض متابعيها وجمهورها تفيد باختفائها والسيطرة على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، حيث كتبت إحدى الصفحات التابعة لجمهورها تغريدة تؤكد فيها اختفاءها دون سبب معلوم. وخرجت آمال ماهر عن صمتها، وكتبت تغريدة تؤكد عدم اختفائها وتنفي تلك الشائعة.

وقالت، "وحشتوني كثير بطمنكوا عليا أنا كويسة وبخير الحمد لله، اختفاء ايه إلى بتقولوا عليه".

حقيقة خلافها مع تركي آل الشيخ

أكدت الفنانة المصرية آمال ماهر أن ما تم تداوله ونُسب إليها عن وجود مشكلة بينها وبين المستشار تركي آل الشيخ، ليس سوى شائعات وأكاذيب، وعارٍ تمامًا من الصحة، والأمر ليس أكثر من خلاف على بعض الأمور الفنية.