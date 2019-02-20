شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة البحرينية ريم أرحمة تنتهى من تصوير دورها فى "موضى قطعة من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة البحرينية ريم أرحمة، من تصوير مشاهدها فى مسلسل "موضى قطعة من ذهب"، المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل.

وكشفت ريم، من خلال تصريحات صحفية، أن المسلسل يتناول قضية اجتماعية فى المجتمع الخليجى حول أسرة وعلاقة أفرادها ببعضها، والصراع بين أفراد العائلة والعالم الخارجى، والمصاعب التى تقف أمام الفرد لتكوين أسرة.

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مسلسل "موضى قطعة من ذهب"، تأليف حمد الرومى، بطولة داوود حسين، فهد العبد المحسن، نور، شهد الياسين، لمياء طارق، حسين المهدى، يعقوب عبد الله، عبد المحسن القفاص وغيرهم من الفنانين.

من ناحية أخرى، تنتظر ريم عرض مسلسلها الجديد "غصون فى الوحل" الذى شاركت فيه مع الفنانة هدى حسين، المقرر عرضه قريبا خارج موسم رمضان الدرامى، ويشارك فى البطولة فوز الشطى، عبد الله السيف، أميرة محمد، شفيقة يوسف، محمد الرشيد. وغيرهم، تأليف منى النوفلى، إخراج محمد دحام الشمرى.