يوسف الشريف: "ليفربول" هيصعد من ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن توقعه لمباراة العودة بين ليفربول الانجليزي ونادي بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا. وكتب الشريف: "ليفربول هيكسب في ميونخ وهيصعد إن شاء الله.. #ليفربول_بايرن". يُذكر أن نادي ليفربول الانجليزي تعادل مع نادي بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا سلبيًا دون أهداف في مباراة سيطر الريدز على مجرياتها، لكنه فشل في التسجيل.

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