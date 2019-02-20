محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشر الفنان شريف منير، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها حاملاً تيشيرت نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح. وعلق قائلاً: "محمد صلاح أسعدني لتلبية طلبي، وبعتلي التيشرت بتاعه، شكراً مو صلاح". يذكر أن شريف منير يشارك ببطولة فيلم "الممر"، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم: أحمد عز، وأحمد رزق، وهند صبري، ومحمد فراج، وتأليف وإخراج شريف عرفة. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير يتسلم قميص محمد صلاح.. ويعلق: "شكرًا مو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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