شكرا لقرائتكم خبر عن 22 دار نشر ومؤسسة ثقافية تشارك في مهرجان "كلنا نقرأ" بالشارقة والان مع التفاصيل

نظمت جامعة الشارقة المهرجان الـ4 للقراءة "كلنا نقرأ" بمشاركة أكثر من 22 دار نشر ومؤسسة ثقافية، لاستعراض عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية المتنوعة، إلى جانب معرض للكتب والعديد من ورش العمل والجلسات الحوارية الأدبية والعلمية والثقافية والشعرية، وذلك في إطار اختيار إمارة الشارقة كعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وفقا للعين الإخبارية.

حضر المهرجان، الذى أشرفت عليه عمادة شؤون الطالبات بالجامعة، الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتورة سلامة الرحومي، عميدة شؤون الطالبات، وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات، ونورة بنت هدية، مديرة مبادرة ثقافة بلا حدود، ومروة العقروبي، مديرة ملف مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطالبات بالجامعة.

ومن أبرز الورش والمحاضرات التدريبية التي ستعقد على هامش المعرض محاضرة بعنوان العلاج بالقراءة وجلسات الحوارية والشعرية، بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء، إضافة إلى الإعلان عن نتائج مسابقة نجمة القراءة التي حصلت عليها الطالبة آلاء الحاجي.

كما أطلق مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب مسابقة بعنوان "أنا من كتاب" التي تعد من الأنشطة التفاعلية للطالبات لنشر الوعي بأهمية القراءة ودمج الكتاب كجزء من حياتهن اليومية، فيما كرم سعادة مدير الجامعة ترافقه عميدة شؤون الطالبات الجهات الداعمة واللجنة المنظمة للمعرض.