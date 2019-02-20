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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نعى النجم الأمريكي، جاريد ليتو، مصمم الأزياء الألماني، كارل لاجرفيلد، بعدما وافته المنية عن عمر ناهز الـ85 عاماً في باريس.
ونشر صورة تجمعه بمصمم الأزياء الراحل، وعلق عليها قائلًا: "الأسطورة بنفسها، كنت دائماً كريم معي، فلترقد في سلام".
واشتهر جاريد ليتو- خلال الفترة الماضية- بتجسيد شخصية "الجوكر" ضمن سلسلة أفلام الأبطال الخارقين الخاصة بعالم "DC" السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجوكر" ناعياً مصمم الأزياء كارل لاجرفيلد: "رحل الأسطورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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