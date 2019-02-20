"الجوكر" ناعياً مصمم الأزياء كارل لاجرفيلد: "رحل الأسطورة"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى النجم الأمريكي، جاريد ليتو، مصمم الأزياء الألماني، كارل لاجرفيلد، بعدما وافته المنية عن عمر ناهز الـ85 عاماً في باريس.

ونشر صورة تجمعه بمصمم الأزياء الراحل، وعلق عليها قائلًا: "الأسطورة بنفسها، كنت دائماً كريم معي، فلترقد في سلام".

واشتهر جاريد ليتو- خلال الفترة الماضية- بتجسيد شخصية "الجوكر" ضمن سلسلة أفلام الأبطال الخارقين الخاصة بعالم "DC" السينمائي.