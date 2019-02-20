بملابس صيفية.. ظهور جديد لـ منة فضالي على البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها على "إنستجرام"، صورًا جديدة لها أثناء وجودها على شاطئ البحر. وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس صيفية ونظارة شمس. وظهرت في الصور وهي تضحك، ونالت الصور إعجاب الجمهور. "بيت السلايف" هو آخر أعمال الفنانة منة فضالي، ويشارك في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، جيهان خليل. وهو عمل من تأليف حسين محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

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