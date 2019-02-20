كانجانا رانوت تصور فيلم عن حياتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الممثل الهندية كانجانا رانوت أنه بصدد تقديم فيلمًا عن حياتها ، وتقول إن قصتها من الفقر إلى الثراء ستجعلها تجربة سينمائية رائعة.

وقالت رانوت التي تشهد عرض فيلمها التاريخي الجديد “Manikarnika في الوقت الحالي، في بيان: ” قصتي من العدم إلى الثراء، ستجعلها تجربة سينمائية رائعة متحمسة جدا وأتطلع إلى مشاركة قصتي الأكثر سحرية من السحر نفسه” ،

وفقا لمصدر قريب من الممثلة، سيتم كتابة الفيلم بواسطة فيجيندرا براساد Vijayendra Prasad ، الذي كتب أيضا فيلمها المعروض بدار العرض السينمائي “Manikarnika”، وقد يبدأ إنتاج الفيلم بنهاية هذا العام.

قادمة من قرية بالقرب من مانالي، دخلت كانجانا الى بوليوود خالية الوفاض، دون أس مساعدة أو معرفة بالنجوم ، وقد أثبتت موهبتها مع أفلام مثل “Gangster” و “Woh Lamhe” و “Life In A ... Metro” و “Tanu Weds Manu” و “Fashion”.

وفي معرض حديثها عن مشروعها التالي ، قالت الممثلة: “إنه ليس فيلمًا دعائيًا يحتوي على شخصيات سوداء وبيضاء شديدة الوضوح ، بل هو عبارة عن قصة مخلصة وصادقة عن رحلتي حتى الآن مع الكثير من اللحظات”.