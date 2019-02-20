إصابة الممثلة الهندية شبانة عزمي بانفلونزا الخنازير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم تشخيص حالة الممثلة المشهورة شبانة عزمي بأنفلونزا الخنازير H1N1، وذلك أثناء إجراء فحص روتيني عادي للسعال والرشح. هي في الوقت الحالي تتعافى في المستشفى. بحسب موقع samaa.tv.

وقال تقرير في صحيفة “ماهاراشترا تايمز” إن شبانة عزمي انتقلت إلى المستشفى لتقديم رعاية أفضل ومزيد من المساعدة، ومع ذلك ، فإنها تستغل وقتها هناك للاسترخاء، حيث تقول: “نادراً ما أحصل على فرصة للاستلقاء والاستيقاظ ، وهذا استراحة قسرية بالنسبة لي”.

وقالت أيضاً إن هذه الراحة المفاجئة والإلزامية في السرير ستكون هي اسارحتها الضرورية للغاية من جدولها المحموم.

وأضافت أنها لم تكن على اتصال بأي خنازير على الإطلاق ، ولكنها في المستشفى تتعافى بشكل أسرع، وأكدت التعزيز الإيجابي مقرونا بروح الدعابة يمكن أن يقطع شوطا طويلا في التعافي.

شوهدت شبانة آخر مرة في مهرجان جايبور الأدبي مع الناشط والكاتب، شوبها دي، إلى جانب مشاركتها في الأفلام المستقلة والمناسبات الثقافية المستقلة ، تشارك شبانة أيضًا في النشاط الاجتماعي وحقوق المرأة.

وكان من المقرر أن تزور هي وزوجها الممثل جافيد أختار كراتشي الشهر المقبل لحضور مؤتمر حول الشاعر كايفي عزمي، لكن بعد هجمات كشمير المحتلة مؤخراً، ألغت الفكرة.