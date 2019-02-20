بيونسيه تضيف لمسة إيرانية لإطلالتها الجريئة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تتميز النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، بإطلالاتها المثيرة، والتي غالباً ما تُزينها بلمسات خاصة، تصممها أنامل مصممات مبدعات، حيث تألقت صاحبة الصوت العالمي بفستان قصير أحمر اللون، كان قد حملت توقيع العلامة التجارية “إناجانسيو”.

وحرصت النجمة العالمية على أن تُكمل إطلالتها بلمسة إيرانية، إذ تزينت بحقيبة جلدية بنفسجية من علامة “لافشار”، التي تأخذ من مدينة دبي مقراً لها، وهذه الحقيبة من تصميم العلامة التجارية للبريطانية الإيرانية، ليليان أفشار، التي كانت قد تميزت حقائبها بتنوع الأنماط والأقمشة المستخدمة والغريبة من نوعها.

ووصل سعر الحقيبة، إلى 790 دولاراً، أي حوالي 2900 درهم، بحسب ما أشار موقع “لافشار”، الذي يختص في تصميم حقائب اليد.

والجدير بالذكر أن بيونسيه، ليست الفنانة العالمية الوحيدة التي ترتدي من تصاميم هذه العلامة التجارية، إذ جذبت انتباه العديد من المشاهير منهم الممثلة الأمريكية آنا كيندريك، وعارضة الأزياء كيندال جينر، وكيلي جينر، بالإضافة إلى بيلا حديد.