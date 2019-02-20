«لوك» نسائي يعرض النجم التركي بوراك أوزجفيت للسخرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف النجم التركي بوراك اوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» بإطالة شعره إلى حد كبير، حيث عمد إلى الظهور بتسريحة عرضته للكثير من الانتقادات.

نجم «حريم السلطان» ظهر في صور جديدة نشرها عبر انستجرام بـ«لوك» وصفه النشطاء بالنسائي، حيث أنزل خصلات من شعره على جبهته بشكل جعله موضع لسخرية الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الكثيرين من محبيه نصحوه بالعودة للشعر القصير.

يُذكر أن بوراك يستعد لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاح مسلسله الأخير «حب أعمى» أمام نسليهان أتاغول.

من ناحية أخرى، ينتظر بوراك أوزجفيت مولوده الأول من زوجته الفنانة فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، خلال أسابيع قليلة مقبلة، وقد كشف الثنائي عن انتظارهما مولود ذكر، إلا أنهما رفضا الافصاح عن الاسم الذي وقع اختيارهما عليه لتسمية المولود.