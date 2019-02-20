مريم أوزيرلي تداعب الفانز بلقطات طريفة مع والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داعبت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» محبيها ومتابعيها بلقطات طريفة مع والدتها، استخدمت فيها عدة فلاتر مبهجة، وكتبت معلقة عليها: «أحبك أمي».

نجمة «حريم السلطان» لم تكتف بهذا القدر من الصور العائلية، حيث فاجأت متابعيها، ونشرت صورة قديمة لها، ظهرت فيها بالـ23 عاماً من عمرها مع والدها، حيث جاءت أغلب تعليقات الفانز، مؤكدة أن الفنانة التركية تغيرت كثيراً عما كانت تبدو قديماً، كما لفت بعضهم إلى كون مريم أقرب شبهاً لوالدها.

ومن أجواء نزهة عائلية خاصة جمعتها بوالديها، نشرت مريم أيضاً صورة جديدة لهما، وهي اللقطات التي عكست مدى سعادة واستمتاع الفنانة بالوقت العائلي الذي تقضيه مع أسرتها في ألمانيا، خاصة أنها كثيرة السفر، لارتباطاتها الفنية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.

مصادر صحفية كانت قد كشفت عن استعداد مريم أوزيرلي للمشاركة في الفيلم المصري «لص بغداد» أمام النجم المصري محمد إمام، وهو ما أكدته الفنانة خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» معربة عن موافقتها المبدئية للمشاركة في العمل، إلا أنها لم توقع عقد الفيلم بشكل رسمي، في الوقت الذي حرصت فيه على زيارة محمد إمام في كواليس تصوير الفيلم، واثنت على شخصيته، ووصفته بنقي القلب والطموح.