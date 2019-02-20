علا الفارس تعلن انتهاء تعاقدها رسميا مع MBC.. وتعد جمهورها بعودة قوية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من توقفها عن العمل مع قنوات MBC منذ فترة طويلة، أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس انتهاء تعاقدها رسميا مع شبكة قنوات MBC هذا العام 2019.

علا كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: ” الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. اخبركم ان علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليا عام ٢٠١٩.. علما انني تقدمت باستقالتي بداية ٢٠١٧ للانتقال الى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقا”.

وأضافت: “بدأت مشواري مع مجموعة ام بي سي عام ٢٠٠٤ مع العربية ثم انتقلت الى mbc1 عام ٢٠٠٧.. سنوات من التحديات وبناء الذات وصقل الأدوات سنوات عمري الأجمل التي توجت بنجاح مشترك.. كل الشكر لكل زملائي الأفاضل على الذكريات الرائعة كُنتم خير عائلة وخير الأصدقاء”.

وتابعت: “اخيرا وليس آخرا شكرا لكل من وقف معي وآزرني وآمن بقدراتي ووفر لي البيئة المحفزة لن أنسى هذا الفضل ما حييت شكرا استاذي وعرابي الحاضر الغائب سعد السيلاوي رحمك الله.. شكرا لصاحب البصمة ومن يستحق التقدير دائما الشيخ وليد الإبراهيم .. شكرا للجمهور الرائع ..لنا لقاء قريب بإذن المولى”.

ووعدت جمهورها بعودة قوية، بقولها: “عاهدت نفسي أن يكون عام ٢٠١٩ عام عودةٍ تليق بحجم الغياب.. وكما اقول كعادتي “أغيب لأعود اقوى ... و أتوارى ليشتد الاشتياق ” إنتظروني”.

وكانت علا الفارس قد تعرضت لأزمة مع شبكة قنوات MBC، ذلك بسبب تعليقها على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، بقولها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس”، وهو ما أغضب عدد كبير من المواطنين السعوديين، وأدى هذا الأمر إلى توقفها عن العمل في شبكة قنوات MBC، إلا أنها أكدت بعد ذلك أنها هي من تركت العمل بإرادتها.