زوج فرح الهادي يفاجئها بحفل عيد ميلاد مميز.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان الكويتي عقيل الرئيسي زوجته الفنانة فرح الهادي بحفل مميز أعده خصيصا للاحتفال بعيد ميلادها.

عقيل أحضر لزوجته قالب تورتة صغير وضع به شموع تحمل رقم 24، وهو عمرها، وزين المنزل ببالونات على شكل قلوب وشكل حرف “F”، كما أحضر لها باقة ورد، أكد أنه قام بجمعها بنفسه، وهو ما فسر أن الورود كانت بألوان مختلفة، مما أسعد فرح كثيرا.

الفنان الكويتي لم يكتفي بذلك بل احضر لزوجته الكثير من الهدايا، والتي كانت عبارة عن صندوق موسيقى، وأقلام على شكل “يونيكورن”، وتيشرتات عليها رسم لنفس الكل، وغطاء للهاتف بألوان متعددة، وكوب من الخزف الصيني، ومجموعة من العطور، بالإضافة إلى هدية رفضت فرح إظهارها في الفيديو.

ذكر أن عقيل الرئيسي وزوجته الفنانة فرح الهادي قد أقاما مؤخرا حفل زفاف ثاني لهما، احتفالا بعيد زواجهما الأول، الذي وافق يوم 31 ديسمبر.

وبعد أن انتشرت مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، تلقت فرح وعقيل هجوما حادا من جمهورهما، واتهموهما باستغلال الناس لتحقيق مكاسب مالية ضخمة والحصول على معلنين.