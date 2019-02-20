تشييع جنازة رئيس قناة الأهلي خالد توحيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تم تشُييع جثمان الكاتب الصحفي المصري خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، عقب صلاة ظهر الثلاثاء 19 فبراير، من مسجد مصطفى محمود.

وشارك في الجنازة كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجى، وخالد الدرندلي أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وعبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق، ومحمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق.

وكان الكاتب الصحفي خالد توحيد قد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 57 عاما.

الكاتب الصحفي الراحل كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة ظهر الاثنين 18 فبراير أثناء تأديته لصلاة الظهر في مسجد النادي الأهلي بالجزيرة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن توافيه المنية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

يذكر أن خالد توحيد كان قد عمل صحفيا في مؤسسة الأهرام، وشارك في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي، وتولى رئاسة تحريرها عام 2014، وترأس قناة الأهلي في مايو عام 2018، كما كان يقدم العديد من البرامج التليفزيونية وتحليل مباريات الدوري المصري.