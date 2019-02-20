بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

للمرة الثانية خلال فاجأت الفنانة المصرية أنغام، جمهورها ومحبيها بزواجها سرًا، وهذه المرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وفارق العمر بين أنغام، وزوجها يصل إلى 11 عامًا إذ أنها من مواليد 1972 أي تبلغ من العمر 47 عاما، أما هو من مواليد 1983 أي يبلغ من العمر 36 عامًا.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل في باريس يوم 19 يناير في نفس يوم عيد ميلادها.

وذكرت الأخبار أن زوجة الموزع أحمد إبراهيم ياسمين عيسى، أصيبت في حالة انهيار شديد الآن بعد علمها بهذه الزيجة، والتي دخلت على إثرها المستشفى.

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تعاون مع أنغام في ألبومها الأخير «حالة خاصة جداً»، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد يومين وبالتحديد يوم 21 فبراير الحالي.

يذكر أن أنغام تزوجت للمرة الأولى من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، وانجبت منه ابنها الأكبر عمر، ولكنها انفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، وأنجبت منه ابنها الثاني، عبدالرحمن، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الفنان أحمد عز سرًا في عام 2011، وانفصلت في 8 يناير 2012