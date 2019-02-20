القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المصري ماجد المصري عن انضمامه لمسلسل "زلزال"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "أنستقرام" Instagram.

ونشر ماجد المصري صورة تجمعه برمضان وعلق عليها قائلا: "بسم الله توكلت على الله.. أول تعاون مع صديقي النجم محمد رمضان في مسلسل زلزال ٢٠١٩".

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر. يأتي ذلك بعد انتهاء المصري من تصوير مشاهده بالكامل في مسلسل "بحر" للمؤلف أحمد عبدالفتاح والمخرج أحمد صالح، حيث يظهر في شخصية عامل جريد يتعرض للعديد من الضغوطات.

كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري ينضم لأبطال مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.