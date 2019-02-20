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شكرا لقرائتكم خبر عن نهى فكرى تشدو بروائع الجاز فى القاهرة.. السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نهى فكري لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة عبر سهرة موسيقية على طريقة مزيكا الجاز، يحتضنها أحد مسارح جاردن سيتى، وذلك فى التاسعة مساء السبت المقبل.
وتطل نهى فكرى على جمهورها بتوليفة موسيقية من مشروعها الموسيقى "نهى فكرى كوارتيت"، والذى يجمعها مع ثلاثة موسيقيين، بمشاركة عازف البيانو رامى عطالله، وعازف الساكسفون مينا نشأت مع عازف الباص إيهاب بدر.
نهى فكرى مطربة وكاتبة أغان تتمايل فى غنائها بين أسلوب الجاز والبوب والجاز العربى، وضعت بصمتها الغنائية فى عدة تجارب مميزة، أهمها مشاركتها مع الموسيقار اللبنانى الكبير زياد رحبانى بمهرجان القاهرة للجاز، ومشاركتها فى مهرجان عمان الدولى الموسيقى، وأطلت بأولى ألبوماتها الخاصة "حوار"، بمشاركة عازف البيانو رامى عطالله، وانطلقت مؤخرًا بمشروع فرقتها الجديدة "جنان" وتجهز لإطلاق ألبومها الثانى قريبًا.
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