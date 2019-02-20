كاميلا كابيلو تنشر صورا لها من باحة مسجد الشيخ زايد

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 02:40 صباحاً -
نشرت المغنية العالمية كاميلا كابيلو صورا لها خلال زيارتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتجولها في باحات مسجد الشيخ زايد.
وظهرت كابيلو (22 عاما) وهي مرتدية غطاء على نصف رأسها، ومن خلفها المسجد، بحسب ما نشرت عبر “انستغرام”.
وعلقت كابيلو بأنها تحب التنقل والسفر، وأن لبسها الحجاب جاء احتراما للمسجد، مشيرة إلى أن إحدى الفتيات ساعدتها في ارتدائه.
ونشرت كابيو صورا أخرى لها في الصحراء، مبدية سعادتها للاستلقاء على التراب، والتقاط الصور التذكارية.
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