انفصال ليدي جاجا وخطيبها كريستيان كارينو

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 02:40 صباحاً -
انفصلت المغنية الأمريكية ليدي جاجا عن خطيبها كريستيان كارينو وفقا لما ذكرته مجلة PEOPLE الأمريكية.
وذكر مصدر مقرب من الثنائي لـ PEOPLE إنه لا يوجد قصة درامية وراء الانفصال قائلا ” لم ينجح الأمر.. العلاقات تنتهي في بعض الأحيان”
بدأت التكهنات حول انفصال الثنائي عندما لاحظ الكثيرون أن جاجا البالغة من العمر 32 عاما لم ترتد خاتم خطوبتها في حفل الجرامي يوم 10 فبراير الجاري، وفي خطاب قبولها الجائزة عن أغنيتها Shallow لم تذكر خطيبها وكيل المواهب الفنية بكلمة.
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